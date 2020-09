Lionel Messi ne s'est pas présenté à la reprise de l'entraînement du Barça ce lundi et semble décidé à quitter son club. S'il est annoncé proche de Manchester City, l'équipe de Pep Guardiola ne pourrait l'accueillir que si l'Argentin parvient à un accord juridique avec Barcelone. Dans ce contexte et avec une opération financière compliquée à réaliser, l'entraîneur espagnol aurait conseillé à son ancien joueur de finir sa carrière en Catalogne. Lionel Messi est dans une impasse. L'emblématique joueur de Barcelone a séché la reprise de l'entraînement ce lundi, ne s'estimant plus un joueur du club. L'Argentin veut faire valoir, ces derniers jours, une clause de son contrat qui lui permettait de résilier unilatéralement son bail. Mais cette clause a expiré en juin dernier et les Catalans ne souhaitent pas le lâcher. Annoncé avec insistance du côté de Manchester City, l'opération pourrait être plus compliquée que prévu. Selon Mundo Deportivo, Manchester City n'a pas les moyens de payer le joueur pour le libérer de son contrat ou de lâcher une importante indemnité de transfert pour l'acheter. Sa venue ne pourrait se faire qu'à une condition: qu'il signe libre de tout contrat. D'un point de vue économique, l'opération ne serait viable donc que si Messi parvient à un accord avec sa direction. Ce qui ne semble pas le cas pour le moment, alors que le Barça entend bien faire valoir le contrat initialement signé. Aussi surveillé par le fair-play financier, Manchester City ne peut pas se permettre une folie Messi en l'achetant. Sa signature obligerait aussi nécessairement un réajustement de la masse salariale. Lionel Messi va donc devoir gagner sa bataille juridique pour retrouver Pep Guardiola et découvrir la Premier League. Les deux hommes se sont parlés récemment. L'entraîneur espagnol aurait signifié à Messi les difficultés de ce transfert qui s'annonce. Lui conseillant même de rester à Barcelone et de terminer sa carrière dans son club où il est passé professionnel et devenu une légende. Le feuilleton Messi ne semble lui que commencer.