Depuis plusieurs jours, le Bayern Munich rêve de rapatrier son ancien entraîneur Pep Guardiola sur son banc de touche. L’agent du coach de Manchester City a récemment calmé les rumeurs et ce vendredi le technicien espagnol, bien que flatté, a émis quelques réserves. « J’aime beaucoup les gens du Bayern, a avoué le Citizen pour le média Sky Sports, avant de tempérer. J’étais incroyablement heureux là-bas, mais ils savent que je suis un gars qui respecte ce que je signe. (…) Je veux rester ici (à Manchester, ndlr). Peu importe que le Bayern me veuille ou non à l’avenir. Mon amour pour la ville, le club et les gens que j’ai rencontrés là-bas est incroyable. C’est pareil à Barcelone parce que c’est ma ville natale, mais la même chose s’est produite ici. J’ai encore beaucoup à faire. » Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec City, Guardiola ne pouvait pas être plus clair.