Une déroute du Barça qui va entraîner un grand ménage conjuguée à l’élimination surprise de Manchester City face à l’Olympique Lyonnais, il n’en fallait pas plus pour que le nom de Pep Guardiola revienne du côté de la Catalogne. Quique Setién sur le départ, la liste des noms potentiels pour lui succéder est longue mais un nom peut déjà être rayé. Il s’agit bien de celui de l’entraîneur des Citizens. Son agent Josep Maria Orobitg a affirmé à Goal qu’un retour de Guardiola au Barça est « impossible » en ce moment et qu’il « restera à Manchester City à 100% ». Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2021 et la nouvelle déroute en Ligue des Champions, l’ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich ne compte pas quitter le navire anglais. Ayant fait de la quête européenne un objectif depuis sa prise de fonctions en 2016, Guardiola va chercher par tous les moyens à y parvenir. En tout cas, la grande lessive estivale risque d’être intense aussi bien en Catalogne que dans le nord de l’Angleterre.