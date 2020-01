Double tenant du titre, Manchester City est bien parti pour disputer une troisième finale consécutive en Coupe de la Ligue. Vainqueur 3-1 de la première manche des demi-finales disputée sur la pelouse de Manchester United, les Citizens on pris une option quasi définitive sur la qualification. Après avoir mené 3-0 après seulement 38 minutes de jeu, les hommes de Pep Guardiola pouvaient certes nourrir quelques regrets, Marcus Rashford ayant permis aux Red Devils de reprendre un peu espoir en seconde période en réduisant la marque. «C’est un bon résultat mais je n’oublie pas ce qu’il s’est passé en seconde période», a commenté l’entraîneur espagnol après la rencontre. Le technicien catalan qui se souvient évidemment que le voisin mancunien est venu l’emporter à l’Etihad Stadium le mois dernier en Premier League (1-2), prenait d’ailleurs bien soin de ne pas crier victoire, rappelant pour ce faire la mésaventure vécue par le PSG l’hiver dernier: vainqueur du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champion disputé à Old Trafford, le club de la capitale avait pourtant vu Manchester United venir décrocher sa qualification au Parc des Princes. «Ce ne sont pas trois points. Rien n’est fait. La saison dernière, ils ont perdu 2-0 face au PSG et se sont pourtant qualifiés au retour, a-t-il ainsi confié dans des propos relayés par le Daily Mail. Tout peut se passer en football et je sais pertinemment qu’ils peuvent être dangereux et ce d’autant plus après ce qu’ils ont montré en seconde période. J’ai parlé aux joueurs et je leur ai dit que rien n’était fait.» Les Citizens n’en ont pas moins toutes les cartes en main.