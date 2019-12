Mikel Arteta, manager-adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, fait partie des principaux noms cités par la presse anglaise pour prendre place sur le banc d’Arsenal. Mais à ce jour, le technicien espagnol n’aurait pas encore été contacté. Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, Pep Guardiola a été interrogé sur l’avenir de son adjoint Mikel Arteta, que certains médias locaux envoie sur le banc d’Arsenal : « Il s’est rendu à Burnley (mardi) et demain il sera à nouveau proche de moi contre United. Il sera ici jusqu’à la fin de la saison, je pense », a-t-il déclaré. Pep Guardiola rappelle qu’au-delà du poste occupé par l’ancien milieu de terrain d’Arsenal et du PSG, il est désormais un ami proche auquel il ne mettra pas de barrière pour son avenir : « Nous sommes des êtres humains et tout le monde a des rêves et des désirs. J’espère qu’il pourra rester cette saison et la suivante – aussi longtemps que possible dans ce club. Ce serait mon rêve, mais Mikel a sa propre vie et je ne dirai jamais ce qu’il doit faire » a-t-il ajouté.