Pep Guardiola ne songe plus à prendre sa retraite. «Avant, je pensais que je la prendrais bientôt, maintenant je pense peut-être que je pourrais la prendre à un âge plus avancé. 50 ans, c'est déjà un bel âge!», a déclaré le manager de Manchester City, qui fêtera ses 50 ans le 18 janvier. Depuis qu'il a débuté sa carrière de manager en 2008, l'Espagnol n'est jamais resté aussi longtemps dans un même club. Il dirige les Citizens depuis 2016 et a prolongé en novembre de 2 ans son contrat, soit jusqu'en 2023. «Je vais mieux maintenant, définitivement. L'expérience m'aide, en particulier la façon dont je vis ma profession», a poursuivi Guardiola.