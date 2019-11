Dans le choc de la 13e journée de Premier League, samedi soir à l’Etihad Stadium, Manchester City a frappé un grand coup en dominant Chelsea (2-1). Une victoire qui a permis aux Citizens de doubler leurs adversaires du jour, passant donc à la troisième place avec 28 points, soit deux de plus que les Blues. Mais tout n’a pas été parfait. Touché pendant ce match, Sergio Agüero a du céder sa place à Gabriel Jesus (77e). En conférence de presse, Pep Guardiola a donc été interrogé sur son attaquant argentin. Et le technicien espagnol n’est pas forcément confiant pour la suite. « Ça ne sent pas bon pour Agüero. Le docteur a dit que nous allions voir demain (hier, NDLR). Je ne sais pas combien de temps il va être indisponible. Pour Rodri et Silva, c’est plus de la fatigue et des crampes », a expliqué l’ancien technicien du Bayern Munich dans des propos relayés sur le site du club anglais. En cas de longue absence, le joueur de 31 ans manquerait beaucoup aux champions d’Angleterre, lui qui a déjà marqué 13 buts en 16 matchs toutes compétitions confondues cette saison.