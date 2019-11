Auteur du but salvateur de Manchester City, samedi face à Chelsea (2-1), Riyad Mahrez a livré une copie propre de sa prestation.

Pep Guardiola, son coach, n’est pas resté insensible au but et surtout à la progression de l’Algérien. Après cette rencontre qui a connu la victoire des Citizens, Pep Guardiola n’a pas tari d’éloges envers son ailier Fennec. « C’était un but fantastique. La qualité est là, mais il peut faire mieux. Il s’est beaucoup battu mais je suis sûr qu’il va progresser dans les semaines qui viennent », a déclaré le coach. Toutefois, ce n’est pas la première fois que l’entraîneur espagnol des Citizens relativise après une bonne prestation de Mahrez. Guardiola s’excuse à chaque fois en conférence de presse quand on lui parle du temps de jeu limité de Mahrez. « Si Mahrez ne joue pas, c’est uniquement de ma faute, il n’est absolument pas coupable. Je suis triste parce qu’il s’entraîne formidablement bien. C’est un joueur incroyablement talentueux. Je ne suis pas gentil avec lui car je ne peux pas lui donner les minutes qu’il mérite, alors je suis désolé », s’est ainsi excusé Guardiola dernièrement auprès de Mahrez qui doit faire face à une forte concurrence avec Bernardo Silva et Sterling. « Ce que j’aime le plus chez Riyad, c’est qu’il aime jouer au football. Lors des entraînements, il est le premier à arriver, le premier à prendre le ballon et à essayer de jouer. Ça signifie beaucoup, et quand il ne joue pas, il n’est pas content parce qu’il aime jouer au football et c’est bien », avait-il également déclaré.

Toujours aussi impressionnant sur le papier, Manchester City va tout faire cette saison pour remporter la Premier League et la Ligue des Champions même si la concurrence s’annonce rude. Pour atteindre ces objectifs élevés, Pep Guardiola a à sa disposition un effectif de très grande qualité même si certains joueurs sont moins utilisés par le coach espagnol.