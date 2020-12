En marge de la victoire face à Fulham (2-0) samedi en Premier League, l'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a évoqué le match à venir face à l'Olympique de Marseille, mercredi, en Ligue des Champions. Alors que les Citizens sont déjà qualifiés et assurés de terminer à la première place de ce groupe C, le technicien espagnol ne compte pas galvauder cette partie.

«En Ligue des Champions, on a fait le boulot. Il y a du prestige en bonus si on gagne le match. Ce sera un match sérieux, on doit respecter la compétition car Marseille et l'Olympiakos jouent une qualification pour la Ligue Europa. On doit jouer sérieusement, et on va le faire, c'est sûr», a fait savoir le technicien catalan devant les médias. Guardiola pourrait tout de même procéder à un turnover face à l'OM en vue du derby contre Manchester United en Premier League, samedi prochain.