Au sortir du large succès de Manchester City contre l’Atalanta Bergame (5-1), dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Champions mardi, l’entraîneur mancunien Pep Guardiola s’est enflammé pour son attaquant Raheem Sterling, une nouvelle fois excellent et auteur d’un triplé à l’Etihad Stadium. « Sa puissance est incroyable. Vingt-quatre heures après un match, il pourrait en jouer un second ! Sa récupération est incroyable, il peut jouer sur les deux côtés. C’est un joueur extraordinaire », s’est réjoui le technicien espagnol en conférence de presse. Déjà buteur à 12 reprises, toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice, Sterling ne cesse de progresser et voit sa valeur constamment augmenter, l’Anglais étant même désormais estimé à 230 millions d’euros.