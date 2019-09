Pep Guardiola a bien l’intention de continuer de faire grandir son équipe au cours des prochaines années. Le coach catalan vise déjà des joueurs prometteurs en vue de l’été prochain. Selon plusieurs sources, il est intéressé par l’international anglais du Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Et un retour en Premier League ne serait pas pour déplaire à l’attaquant anglais : « Un retour en Premier League ? Je ne peux pas savoir ce que réserve l’avenir, mais cela ne me dérangerait pas. Le championnat espagnol ne me dérangerait pas, mais nous ne pouvons pas savoir aujourd’hui. Je suis juste content de pouvoir jouer. C’est l’essentiel. J’aide seulement mon équipe et j’apprends tous les jours quand je suis sur le terrain », a récemment confié le joueur.