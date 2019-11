Pep Guardiola a entamé sa quatrième saison sur le banc de Manchester City. Il égale donc son record de longévité sur un banc qui remonte à ses débuts au FC Barcelone. Cependant, son quatrième exercice chez les Citizens pourrait bien être son dernier. En effet, un retour au FC Barcelone serait susceptible de se réaliser, et ce grâce à la femme de Guardiola. Une source proche de Pep Guardiola a assuré à The Athletic que la femme de Pep Guardiola était retournée au FC Barcelone. Et ce départ ne serait pas anodin puisqu’elle s’occuperait des affaires de l’entraîneur de Manchester City. De son côté, la direction des Skyblues se préparerait pour la première fois à un départ du technicien espagnol l’été prochain. Pour rappel, le FC Barcelone pourrait se séparer d’Ernesto Valverde en juin, date de l’expiration de son contrat dans lequel figure une option pour une année supplémentaire. Affaire à suivre…