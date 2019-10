Même s’il a dernièrement bénéficié de temps de jeu en tant que remplaçant, le futur d’Ivan Rakitic semble s’inscrire loin de Barcelone. Le Croate n’est plus indiscutable dans l’entrejeu de Valverde et est d’ailleurs l’option la moins utilisée par l’ancien technicien de Bilbao en ce début de saison. Il n’est donc pas surprenant que le joueur lui-même se soit montré ouvert à la possibilité de quitter un Barça qu’il n’a pas souhaité quitter cet été. Avec l’Inter ou la Juventus aux aguets, Manchester United, dans le besoin de rêver à nouveau et de grands noms, est devenu une option intéressante pour le vice-Champion du monde selon des bruits espagnols. Mais aujourd’hui, un intérêt soudain de Manchester City pour ses services surgirait, selon SportsMole, sans qu’il soit toutefois très crédible. Une chose est sûre, l’Etihad est une belle terre d’accueil pour les rejetés du Barça et Madrid, comme en attestent les transferts de Claudio Bravo et Danilo. Quoi qu’il advienne, il est compliqué d’imaginer que le Croate restera à Barcelone après janvier s’il continue de peu jouer. S’il le fait, ce sera pour s’en aller dans de meilleures conditions à l’été 2020.