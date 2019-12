Il a longtemps cru pouvoir retenir son protégé. Mais aujourd’hui, force est de constater que Pep Guardiola s’est fait à l’idée de voir son futur ex-adjoint, Mikel Arteta, prendre les rênes d’Arsenal. D’ailleurs, l’ancien milieu du Paris Saint-Germain devrait s’engager officiellement en faveur des Gunners. Et à City, ce départ ne sera pas sans conséquences. Car visiblement, Guardiola aurait fait passer des messages assez clairs. Pour rappel, l’entraîneur espagnol, dont le bail court jusqu’en 2021, laisse planer le doute sur son avenir à l’Etihad Stadium, à l’heure où un retour au Bayern Munich a été évoqué avec insistance. «Cela dépend des résultats. Quand vous êtes quelque part pendant cinq années, cela dépend des résultats. On verra ce qui arrive cette saison et la suivante», déclarait-il en novembre dernier, ajoutant tout de même qu’il était ouvert à l’idée d’une prolongation. Cependant, l’impression générale laissée par l’équipe de Guardiola est que la fin d’un cycle approche. Largué en championnat par Liverpool (3e à 14 points des Reds), le club mancunien se trouve à un tournant. Et ça, Guardiola l’a bien compris. Selon le Daily Mail, le natif de Santpedor aurait ainsi exigé plusieurs changements radicaux en interne, au sein des Citizens, pour espérer prolonger. Les modifications souhaitées au sein du board ne sont pas connues, mais le premier changement effectif concernera son staff puisque Rodolfo Borrell devrait remplacer Arteta. Enfin, Guardiola aurait rappelé à ses dirigeants qu’il désirait au moins trois renforts l’été prochain : un défenseur central, un latéral gauche et un attaquant si Leroy Sané plie bagage (pour aller au Bayern Munich ?). Auteur d’un mercato estival 2019 plutôt discret et peu coûteux, Manchester City va devoir envoyer du lourd pour retenir Guardiola.