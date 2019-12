Liverpool champion d’Angleterre, cela ne fait plus aucun doute. 30 ans après leur dernier sacre, les Reds filent tout droit vers la consécration puisqu’à mi-parcours, avec un match en moins sur leurs poursuivants, ils comptent déjà 13 points d’avance sur Leicester, et 14 unités de plus sur le double tenant du titre, Manchester City, qui vient de chuter pour la 5e fois à Wolverhampton (2-3), vendredi. Une fois de plus, Pep Guardiola ne remerciera pas sa défense, qui a absolument tout fait à l’envers au Molineux Stadium. A commencer par Ederson. Pourtant, maillon fort depuis son arrivée chez les Citizens, le gardien brésilien a complètement craqué en réalisant une sortie kamikaze pour freiner Diogo Jota. Résultat des courses : une intervention pas du tout maîtrisée qui a entraîné son expulsion dès la 12e minute, obligeant le manager catalan à sortir son buteur vedette, Sergio Agüero, avant même la fin du premier quart d’heure. Malgré ce coup dur, Manchester City est parvenu à garder le contrôle du match en menant 2-0, grâce à Raheem Sterling. Avant d’être à nouveau trahi par sa défense. Après avoir réduit l’écart au score d’une frappe sèche, Adama Traoré a profité de l’apathie de Benjamin Mendy, qui voulait accompagner le ballon, hors des limites du terrain pour récupérer un dégagement aux 5,5 mètres. Une perte de balle terrible qui a débouché sur l’égalisation de Raul Jiménez, passeur décisif pour Matt Doherty, en fin de partie, sur une superbe action où l’arrière-garde mancunienne a encore été dépassée. Dépité, Guardiola, qui a déjà rendu les armes dans la course au titre, sait qu’il ne peut pas rester les bras croisés face à une telle situation. Le coach des Skyblues, qui attend désespérément les retours de blessures d’Aymeric Laporte et John Stones, va-t-il faire le forcing auprès de ses dirigeants pour tenter de recruter Kalidou Koulibaly, sa priorité, désormais estimé à 70 millions d’euros ? La possibilité existe. Une chose est sûre : Manchester City ne peut pas se présenter avec une défense aussi fébrile face au Real Madrid, lors des 8es de finale de la Ligue des Champions, sous peine de vivre une (nouvelle) énorme désillusion.

Milan AC: Ibrahimovic justifie son choix

De retour au Milan AC, Zlatan Ibrahimovic (38 ans) aura pour mission de redresser un club à la dérive depuis plusieurs années. Conscient de la difficulté de la tâche, l’attaquant suédois a justifié son choix de retrouver le club lombard, plus de sept ans après son départ. « Je retourne dans un club que je respecte énormément et dans une ville que j’aime. Je vais me battre avec mes coéquipiers pour changer le cours de cette saison et je ferai tout pour atteindre nos objectifs », a expliqué le Scandinave pour le site officiel du Milan AC.

FC Barcelone : La Juve, le Bayern et le PSG courtisent Ter Stegen

Après Keylor Navas, arrivé en provenance du Real Madrid cet été, Leonardo aurait l’intention de frapper un deuxième gros coup en Espagne. La presse catalane a, en effet, révélé que le directeur sportif du Paris Saint-Germain a approché Marc-André Ter Stegen, actuel gardien du FC Barcelone. Le PSG se serait pour le moment simplement renseigné au sujet de la disponibilité du joueur et sur la possibilité de le voir quitter le Barça. Le Paris Saint-Germain n’est pas seul sur le coup ! D’après les informations de Mundo Deportivo, le Bayern Munich et la Juventus auraient également approché Marc-André Ter Stegen. Le club bavarois souhaiterait miser sur le joueur du FC Barcelone pour continuer le changement de son effectif, tandis que les octuples Champions du monde italiens verraient en l’Allemand le digne héritier de Gianluigi Buffon.

Real Madrid : Pérez bloque l’arrivée de Pogba

Zinedine Zidane reste toujours sur les traces de Paul Pogba. Un objectif affiché par l’entraîneur du Real Madrid, au point d’oublier plusieurs pistes, à l’image de Donny van de Beek. Le technicien tricolore ferait tout son possible afin de convaincre Florentino Pérez de faire un effort financier pour le milieu de terrain de Manchester United. Il ne serait pas impossible de voir Pogba débarquer à Madrid dès cet hiver, mais le président merengue ne le verrait pas du tout du même œil. D’après AS, hier, le conseil d’administration du Real Madrid ne comprendrait pas le coût requis, mais également élevé, pour le recrutement de Paul Pogba. Les dirigeants de la Casa Blanca insistent sur le fait qu’il est en aucun cas nécessaire d’investir de l’argent concernant le transfert du Tricolore. Un désir des Madrilènes de donner une vraie place à Federico Valverde, assez convaincant depuis plusieurs rencontres.

Naples : Koulibaly, c’est moins cher

Considéré comme un des meilleurs joueurs du monde à son poste, Kalidou Koulibaly (28 ans, 20 matchs toutes compétitions cette saison) devrait quitter Naples l’été prochain. Mais alors que son président, Aurelio De Laurentiis, n’a jamais souhaité négocier à moins de 100 millions d’euros, le défenseur central va finalement partir pour une somme bien moins conséquente. D’après La Gazzetta dello Sport, le début de saison poussif du club campanien, 8e de Série A, combiné à la situation contractuelle du Sénégalais, lié aux Partenopei jusqu’en juin 2021, ont fait chuter sa valeur, désormais estimée à 70 millions d’euros. Pour rappel, Manchester City et Manchester United sont très intéressés par sa venue.

Juventus : De Ligt veut continuer

Ils ont tous les deux été des éléments importants de la saison 2018-2019 de l’Ajax d’Amsterdam. Mais depuis, Frenkie de Jong (22 ans) et Matthijs de Ligt (20 ans) ont pris des trajectoires différentes. Le premier a rejoint le FC Barcelone cet été, tandis que le second a pris le chemin de la Juventus de Turin. Plutôt proche, le premier avait incité le second à le rejoindre tôt ou tard en Catalogne, afin de continuer à évoluer sous les mêmes couleurs. Dans une interview accordée au site officiel de la Vieille Dame, le défenseur central a fait comprendre que ses envies passaient par l’Italie. « Je me sens très bien à Turin, même si c’est différent d’Amsterdam, mais j’espère rester ici à la Juventus pendant de nombreuses années. Je suis très heureux, tous les jours, parce qu’être dans un tel club ne peut que vous faire ressentir un grand honneur », a-t-il avoué.