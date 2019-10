Pep Guardiola aurait trouvé la relève de Sergio Agüero pour les années à venir, et ne serait pas contre l’idée de faire venir la révélation européenne de ce début de saison, Erling Haland. Le joueur de Salzbourg est en train de faire parler tous les médias sportifs du monde grâce à ses performances en Champions League et les plus grands clubs sont déjà à l’affût. Liverpool, Manchester United, Naples ou encore la Juventus Turin seraient déjà intéressés par le jeune international norvégien, et Manchester City aurait récemment rejoint cette liste.