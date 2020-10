Déçu par les dernières prestations de Benjamin Mendy en Premier League, et alors qu'il considère la recrue Nathan Aké comme un joueur plus axial que de côté, l'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola souhaite attirer le latéral gauche de l'Ajax Amsterdam Nicolas Tagliafico (28 ans, 3 matchs en Eredevisie cette saison) en janvier. D'après le tabloïd britannique The Sun, les deux clubs discutent d'un possible transfert de l'Argentin en hiver, et les Hollandais demanderaient 39 millions d'euros. Pour rappel, Tagliafico disposait d'un bon de sortie lors du dernier mercato d'été.