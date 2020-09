La direction du CS Constantine a annoncé, hier, avoir engagé le latéral droit de l'AS Aïn M'lila, Mohamed Guemroud. Le joueur de 26 ans, formé à la JS Kabylie, avait saisi la Chambre de résolution de litiges pour récupérer ses papiers en provenance de l'ASAM, pour salaires impayés, et a fini par avoir gain de cause. Amrani a insisté pour son recrutement, estimant qu'il dispose du profil idéal lui permettant de remplacer Hocine Benayada, qui s'est engagé avec le Club Africain (Tunisie). Guemroud, faut-il le rappeler, était annoncé au CR Belouizdad et au MC Alger, mais a fini par opter pour le club de l'antique Cirta.