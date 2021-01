Victime d'une grave blessure au ménisque du genou gauche, Ansu Fati (18 ans, 7 matchs et 4 buts en Liga cette saison) rend le FC Barcelone optimiste, quant à sa guérison. Le club catalan a fait le point sur le traitement suivi par son attaquant. Et selon le communiqué publié lundi, la récupération du Blaugrana est jugée «satisfaisante», suite à son opération en novembre dernier. Autrement dit, l'international espagnol a des chances d'atteindre son objectif, à savoir affronter le Paris Saint-Germain en 8es de finale de la Ligue des Champions

les 16 février et 10 mars.