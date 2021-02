Au sein de l'administration du CR Belouizdad, le bras de fer est déclenché de plus belle entre le directeur général de la SSPA, Chérif Hachichi, et le directeur du pôle sportif, Toufik Kourichi. Ce conflit entre les deux hommes ne date pas d'aujourd'hui, certes, mais cette fois-ci, il est révélé au grand public, via la page officielle du club sur Facebook, seul support de communication de l'écurie gérée par le puissant Groupe Madar-Holding.

Quelques heures après le match de l'équipe belouizdadie à Lubumbashi, Kourichi avait, dans des interventions sur des chaînes de télévision privées, dénoncé les actes de violence perpétrés contre son équipe, indiquant que plusieurs objets lui ont été dérobés dans les vestiaires. L'intervenant avait même indiqué qu'en 40 ans de travail sur les terrains, jamais il n'a assisté à des scènes pareilles ou sentir un tel danger. Des déclarations suivies par un communiqué de la direction du club, où il était indiqué, entre autres: «Le téléphone et les lunettes de notre directeur du pôle compétitif Toufik Korichi ont été volés, tout comme le téléphone de notre attachée de communication. Pendant la mi-temps, un groupe de supporters du TP Mazembe a fait irruption sur le terrain et a essayé d'empêcher l'équipe belouizdadie de revenir jouer.» Il est ajouté dans le même communiqué que «ces faits extra-sportifs s'étaient prolongés jusque sur le terrain». «La direction du stade de Lubumbashi avait procédé à l'extinction de l'écran géant, qui retransmettait le match en direct, dans ce qui semblait être une autre tentative de déstabilisation contre le CRB», lit-on encore. Mais une fois à Alger, tout a changé pour on ne sait quelle raison. Ledit communiqué a disparu de la page officielle du CRB et remplacé par un autre. Dans ce dernier, des faits contradictoires sont rapportés, où la direction du Chabab a tenu à rassurer ses supporters «après s'être bien informée auprès des membres de la délégation sur les faits réels de l'incident». Par là, il était clair que l'on a apporté un démenti formel aux propos mêmes de Kourichi. «Aucun membre de la délégation n'a été victime de vol ou d'actes de violence de la part des représentants du TP Mazembe, qui ont été a la hauteur de ce rendez-vous sportif tout au long du séjour des Belouizdadis en terre congolaise [...] L'accrochage survenu pendant la deuxième mi-temps du match a été provoqué suite à une divergence entre quelques membres de la délégation et des personnes étrangères au club phare de Lubumbashi. Le Chabab vient garantir qu'aucun objet appartenant à l'équipe n'a été dérobé», mentionne-t-on encore. Ce revirement a provoqué l'ire des supporters sur la Toile, lesquels ont envahi la page officielle du club pour demander à ce qu'une grande purge ait lieu.

Il s'agit, en fait, d'un règlement de compte entre Hachichi et Kourichi. Le premier a même utilisé le coach Franck Dumas, en disgrâce avec le second, pour apporter, d'une manière indirecte, un démenti à tout ce qui a été rapporté. Pourtant, des photos et des vidéos circulent pour confirmer bel et bien une partie des dires du directeur sportif. Le 20 janvier dernier, la direction du Chabab avait annoncé que les contrats des deux hommes ont été renouvelés. Mais comme déjà rapporté sur ces colonnes, ils n'ont apposé leurs signatures sur aucun papier. Ils sont, selon toute vraisemblance, sur un siège éjectable, en attendant la décision du premier responsable du club, Charaf Edine Amara. Le président du conseil d'administration est interpellé plus que jamais par les supporters de son club afin d'intervenir et y mettre un terme, puisqu'au train où vont les choses, le pire serait à craindre.