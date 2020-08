Piste du Real Madrid depuis de longs mois et même avant que le Norvégien ne signe en faveur du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland ferait toujours tourner la tête des dirigeants du club merengue. D'ailleurs, son arrivée pourrait être programmée pour 2021 ou 2022 dans le cadre de la succession de Karim Benzema dont le contrat avec le Real Madrid court jusqu'en juin 2022. Néanmoins, la pépite de 19 ans qui a déposé ses valises au Borussia Dortmund au mois de janvier et ne compte pas changer d'air de sitôt comme son agent l'a assuré. «Qui n'a pas le regret de ne pas avoir pris Haaland aujourd'hui? On peut faire le même discours par rapport à Maradona, Platini ou Messi lui-même. Le football fait aussi rêver, mais pas cette année, il va bien à Dortmund, ce n'est pas le moment de bouger. Nous savons quel genre de carrière il pourra faire», a confié Mino Raiola à Sky Sport. Le Real Madrid sait à quoi s'attendre désormais.