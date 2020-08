Le technicien Hadj Merine est devenu le nouvel entraîneur du CR Témouchent, a-t-on appris jeudi auprès de la direction de ce club nouveau promu en Ligue 2 de football. Hadj Merine, qui a entraîné la saison passée l’OM Arzew (Ligue 2) et le NC Magra (Ligue 1), succède ainsi à l’ancien international Omar Belatoui, dont le contrat avec le CRT est arrivé à terme. Les gars d’Aïn Témouchent, qui ont terminé leaders de leur groupe Ouest dans la division nationale amateur avec un écart de neuf points sur le poursuivant immédiat, l’IRB El Kerma, tableront la saison prochaine sur le maintien, selon leur président Houari Talby. « Le championnat sera très difficile la saison prochaine. Nous allons affronter, dans notre groupe Centre-Ouest, des clubs connus sur la scène footballistique nationale, ce qui nous oblige dès maintenant à bien nous préparer, en renforçant, notamment notre effectif avec des joueurs expérimentés », a déclaré le jeune président du CRT. Ayant souffert le martyre sur le plan financier au cours de la précédente saison, Houari Talby espère cette fois-ci bénéficier « d’une assistance significative de la part des autorités locales », a-t-il souhaité. « Le CRT patauge dans les divisions inférieures depuis 2011 et on ne veut pas que l’équipe rétrograde à nouveau dès sa première année en Ligue 2. C’est pour cela que la contribution des autorités locales est des plus vitales la saison prochaine », a-t-il insisté.