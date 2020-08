Au moment où la piste de Boualem Charef est revendiquée, à l’USM El Harrach, pour qu’il prenne les commandes de la barre technique, nous apprenons que le président du club, Mohamed Laïb, est sur les traces de trois autres coachs. Il s’agit de deux techniciens ayant déjà drivé l’équipe, à savoir Chérif Hadjar et Aziz Abbès, ainsi que Kamel Bouhellal. Si ce dernier est emballé par l’idée de succéder à Sid Ahmed Slimani, les deux premiers sont réticents, estimant que la situation, encore floue, du club ne les encourage pas à revenir. Par ailleurs, les dirigeants du club ont rendez-vous demain avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, afin de débattre de la situation du club et de demander à ce que la SSPA/USMH soit reprise par une Société nationale.