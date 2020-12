Le président de la Fédération algérienne de natation (FAN), Hakim Boughadou, a intégré le bureau exécutif de la Confédération africaine de la discipline (CANA), en tant que représentant de la Zone 1, pour le mandat olympique 2021-2024, a-t-on appris, samedi dernier, auprès de la FAN. Boughadou a été désigné à ce poste sur une proposition du président de l'instance continentale, le Sud-Africain Sam Ramsamy, d'autant plus que l'Algérie a perdu son siège de membre élu à l'Assemblée générale de la CANA, suite à la démission de Ahmed Chebaraka du bureau exécutif en 2019, pour des raisons personnelles. Selon les statuts de la Confédération africaine, les membres du bureau exécutif sont élus lors de l'assemblée générale élective, en plus de trois membres choisis par le président de l'instance. Dans une déclaration à l'APS, Boughadou s'est dit «fier de représenter l'Algérie dans une instance internationale», indiquant que cette décision a été entérinée samedi lors de la première réunion du bureau exécutif de la CANA.«Une réunion est prévue dans les prochains jours pour la répartition des taches de chaque membre du bureau», a-t-il ajouté. L'Assemblée générale élective de la CANA, qui s'est tenue, la semaine dernier, dernière par visioconférence, a vu la réélection de Ramsamy pour la troisième fois à la tête de l'instance africaine, ainsi que l'élection de 12 membres du bureau exécutif en plus des trois membres choisis par le président. «Cette nomination est le fruit d'un travail d'équipe, qui a oeuvré durant les dernières années pour la relance de la natation algérienne. Cette union et les nombreux défis relevés par notre fédération, ont convaincu la CANA et son président Ramsamy, de m'intégrer dans le bureau exécutif», a estimé Boughadou. Concernant ses objectifs, Boughadou a assuré qu'il va «donner le maximum à travers sa modeste expérience pour développer la discipline en Afrique et défendre les intérêts de la natation africaine en générale et de l'Algérie en particulier». Hakim Boughada (41 ans), ancien nageur, entraîneur et président de la section natation à l'USM Alger, occupe également le poste de président de l'Union maghrébine de natation. Il faisait partie de l'ancien bureau exécutif du Comité olympique et sportif algérien.