Barré par une forte concurrence, Achraf Hakimi a fait le choix de rejoindre l’été dernier le Borussia Dortmund. Un choix couronné de succès. Le latéral droit a retrouvé du temps de jeu et impressionne sous les couleurs jaunes et noires. Il réalise un très bon début de saison (6 buts et 4 passes décisives en 21 rencontres) avec le BVB. Des performances qui ne passent pas inaperçues, à tel point que Zinedine Zidane aimerait le récupérer dès cet hiver. L’international marocain est prêté pour une saison au Borussia Dortmund. Mais d’après la source, les bonnes relations entre les deux écuries européennes devraient favoriser un retour précoce du défenseur de 21 ans à Madrid.