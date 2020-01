«Il ne s’est pas entraîné pendant vingt jours, tout le mois de décembre. Puis il est arrivé à Dortmund, mais il n’a pas pu faire grand-chose avec nous. Il ne s’est entraîné avec nous que trois fois. Ce n’est pas grand-chose, c’est clair. Il a besoin d’un peu de temps. » C’est dans ces mots que Lucien Favre a tenté de calmer la folie entourant Erling Braut Håland (19 ans), recruté pour 20 millions d’euros cet hiver. Des propos qui semblent déjà obsolètes au vu de la forme encore plus olympique de l’attaquant norvégien, qui avait fait trembler les filets à 28 reprises en 22 matchs avec le Red Bull Salzbourg depuis le début de la saison. Et pour cause, le jeune Nordique est déjà sur des standards complètement fous avec la formation allemande. Après avoir crevé l’écran à Augsbourg (3-5), en collant un triplé pour sa première, en seulement 34 minutes, le Scandinave a été au moins aussi impressionnant pour sa première au Signal Iduna Park. En effet, il a cette fois-ci inscrit un doublé face à Cologne (5-1), ven-dredi, après avoir fait son apparition à la 65e minute. Un but de renard, un autre dans un angle fermé après un somptueux appel dans la profondeur... Håland a encore régalé. Dans une forme physique étonnante, malgré la trêve hivernale rallongée, le natif de Leeds affiche donc des chiffres assez hallucinants. Avec 5 buts en seulement 59 minutes sous les couleurs du BvB, soit une réalisation toutes les 12 minutes, Håland est déjà proche des meilleures gâchettes du club. Seuls Jadon Sancho (14), Marco Reus (11), Julian Brandt (7), Paco Alcacer (7) et Achraf Hakimi (6) font mieux. Au vu de ses débuts canons, il ne devrait pas lui falloir longtemps pour griller la politesse aux derniers joueurs cités. De quoi rendre enthousiastes les fans du club de la Ruhr pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Alors que le Paris Saint-Germain est considéré comme le favori de la double confrontation entre les deux formations, Håland, qui rappelons-le, est le 2e meilleur buteur de la compétition avec 8 réalisations, pourrait être un des hommes clés de ce duel épique. Ses récentes sorties vont en tout cas mettre la puce à l’oreille de Thomas Tuchel, qui va devoir trouver une solution pour contenir la fougue du Viking.

Juventus

Emre Can, l’idée fixe de Dortmund

Alors que l’échange De Sciglio-Kurzawa semble être en bonne voie avec le PSG, tout comme celui entre Pereira et Marques avec Barcelone, les dirigeants de la Juventus sont à l’ouvrage pour définitivement saluer Emre Can. Selon Sky Sport, le Borussia Dortmund reste actuellement le club qui pousse avec le plus d’insistance pour obtenir le milieu de terrain allemand. Les valises du joueur sont prêtes, mais la Vieille Dame ne le laissera cependant partir que pour un montant qui devra avoisiner les 30 millions d’euros. Certaines sources affirment même que la Juve serait prête à descendre à 25 millions dans l’optique d’alléger son effectif. Pour rappel, le joueur était arrivé gratuitement l’été 2018 en provenance de Liverpool. La plus-value sera donc dans tous les cas gigantesque. Le dossier Can serait également suivi de très près par le PSG, Everton et Tottenham. La dernière semaine du marché des transferts risque donc, comme toujours, d’être très mouvementée.

Manchester United

Solskjaer veut du temps, comme Klopp

Un peu plus d’un an après son arrivée, Ole Gunnar Solskjaer n’a pas réussi à redresser Manchester United, 5e de Premier League. Confiant, l’entraîneur norvégien réclame du temps en prenant l’exemple de Jürgen Klopp, secoué pour ses débuts à Liverpool avant de trouver la solution miracle. « Vous pouvez voir que d’autres équipes se sont bien débrouillées. Jürgen a passé quatre ans à construire son équipe et elle va bien maintenant. Je l’ai dit tant de fois, le recrutement ne va pas être une solution miracle », a plaidé le coach des Red Devils devant la presse. Pour le moment, Solskjaer n’est pas en danger. Une qualification pour la prochaine Ligue des Champions pourrait d’ailleurs lui offrir du répit.

Naples

Politano tout proche ?

A en croire les dernières informations de Sky Sport Italia, le Napoli va boucler l’arrivée d’un nouveau renfort. L’Inter Milan et Naples ont visiblement conclu un accord ces dernières heures pour le transfert de Matteo Politano (26 ans), qui était pourtant annoncé tout proche de l’AS Rome. Un prêt avec obligation d’achat de 25 millions d’euros est évoqué par le média italien.

FC Barcelone

Giroud ne viendra pas

Vendredi matin, la presse catalane affirmait que le FC Barcelone explorait la piste Olivier Giroud (33 ans) pour pallier l’indisponibilité de Luis Suarez blessé. L’attaquant uruguayen ne devrait pas retrouver les pelouses avant plusieurs semaines. Annoncé proche de l’Inter, le Champion du monde français reste en salle d’attente. La faute à un départ avorté de Matteo Politano notamment. Mais selon les informations du Parisien, l’international tricolore n’a aucune chance de rallier la Catalogne cet hiver. L’intéressé souhaite toujours rejoindre Antonio Conte en Italie. Un contrat de deux ans et demi attend l’ancien joueur d’Arsenal. Le transfert d’Olivier Giroud pourrait rapporter 4,5 millions d’euros à Chelsea avec environ 2 millions d’euros de bonus.

Real Madrid

Zidane reçoit un énorme appel du pied de Hakimi

Malgré les présences de Dani Carvajal, Eder Militao ou encore Alvaro Odriozola (qui vient d’être prêté au Bayern Munich) à son poste, Achraf Hakimi a t-il encore un avenir au Real Madrid ? Le latéral droit marocain, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le club merengue, est prêté depuis l’été 2018 au Borussia Dortmund. Et alors que son retour au Real Madrid est prévu pour la saison prochaine, Achraf a fait passer un premier message fort à Zidane. « Je ne sais pas ce qui se passera en juin, nous parlerons de tout cela plus tard. Pour le moment, je me sens bien au Borussia Dortmund, je suis très heureux ici et il me reste quatre mois de contrat. Je rêve toujours de jouer en équipe première du Real Madrid, cela a toujours été mon rêve de jouer avec les meilleurs joueurs au

monde », a indiqué Achraf Hakimi dans un entretien accordé à DAZN vendredi..

Arsenal

Les Gunners rachetés par un milliardaire nigérian ?

Selon des informations rapportées par The Sun, un projet de rachat d’Arsenal serait en cours par un milliardaire nigérian. Aliko Dangote qui aurait déjà dans le passé envisagé le rachat du club londonien, envisagerait cette fois de passer à l’action. Mais pas avant 2021, le temps de conclure un autre projet en cours. Interrogé sur le sujet, l’homme d’affaires africain a confirmé cette volonté : « C’est une équipe que j’aimerais acheter un jour, mais ce que je continue de dire, c’est que nous avons 20 milliards de dollars (15,4 milliards de livres sterling) de projets et c’est ce sur quoi je veux vraiment me concentrer. J’essaie de terminer la construction de l’entreprise, puis après la fin, peut-être en 2021. Je n’achète pas Arsenal en ce moment, j’achèterai Arsenal lorsque j’aurai terminé tous ces projets, car j’essaie de faire passer l’entreprise au niveau supérieur », a-t-il expliqué. Considéré comme l’homme le plus riche d’Afrique, Aliko Dangote a fait fortune au départ dans l’exportation d’arachide. En 2018, il est classé par Forbes à la 100ème place des hommes les plus riches de la planète. Sa fortune est estimée à 16,8 milliards de dollars.