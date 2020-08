Simona Halep, numéro deux mondiale et lauréate de Wimbledon en 2019, a décidé de ne pas prendre part à l’US Open en raison des risques sanitaires liés à la pandémie de Covid-19, a annoncé, lundi, la Roumaine sur son compte Twitter. « Après avoir soupesé tous les facteurs et les circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous vivons, j’ai décidé que je ne voyagerais pas vers New York pour disputer l’US Open », a écrit la Roumaine de 28 ans, Il s’agit du sixième membre du top 10 de la WTA à renoncer au tournoi du Grand Chelem

new-yorkais après les forfaits d’Ashleigh Barty (N.1), Elina Svitolina (N.5), Bianca Andreescu (N.6), tenante du titre, Kiki Bertens (N.7) et Belinda Bencic (N.8).