Le président d l’Entente sportive de Sétif , Fahd Halfaya, a affirmé samedi qu’il n’était pas responsable de la situation actuelle du club. il a considéré que sa mission à la tête du club s’apparente à « un suicide » surtout que le club après 9 journées de championnat est lanterne rouge avec l’USMBA et le PAC mais avec deux matchs retards pour ces deux clubs, à quoi s’ajoutent le départ de 85 % de joueurs clés et une préparation d’inter-saison chaotique. Il a également soutenu n’avoir libérer ni recruter aucun joueur ajoutant que le transfert de Miloud Rabie vers le MCA avait été décidé avant son arrivée. Halafaya a également affirmé qu’après les priorités que furent le règlement de la question des salaires en suspens des joueurs et de l’affaire d’Amada, son premier acte a été de faire appel à l’entraîneur tunisien, Nabil El-Kouki pour remettre le club sur les rails. Le président de l’ESS a appelé en outre les supporters à soutenir en cette phase « périlleuse » le club qui a besoin de ses loyaux fans qui furent par le passé à l’origine « de soubresauts » de l’Entente exprimant ses regrets de voir le club évoluer à domicile devant des gradins désertés. Halfaya a exprimé sa confiance dans la formation actuelle qui sera renforcée, a-t-il assuré, par

4 ou 5 joueurs durant le prochain mercato d’hiver.