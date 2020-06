Alors que la FAF n'a pas convoqué le directeur général de l'ES Sétif, Fahd Halfaya, et le ma-nager de joueurs, Nassim Saâdaoui, par la nouvelle commission de l'Ethique, le juge d'instruction près le tribunal de Sidi M'hamed a décidé de placer les deux concernés sous mandat de dépôt, dans l'affaire de marchandage présumé de matchs, fuité par un enregistrement sonore. Le procureur de la République près le Tribunal de Sidi M'hamed et le juge d'instruction de la première chambre ont auditionné les deux concernés avant d'ordonner leur mise en détention, le premier pour tentative de corruption et d'arrangement de trois matchs de football et l'autre pour atteinte à la vie privée d'autrui, diffamation et enregistrement sans autorisation. Auditionné également le même jour en tant que témoin, le président de l'US Biskra, Foued Benaïssa, a été mis sous contrôle judiciaire. Lui qui avait indiqué lors de son audition avec la Commission de discipline de la LFP qu'il a été touché pour arranger des matchs. Des propos qui avaient enfoncé Halfaya. Le président de l'AS Aïn M'lila, El Hadi Bensid, a été également auditionné par le même procureur de la République et le juge d'instruction dans cette même affaire. Quant au président du CA BB Arréridj, Anis Benhamadi, et le directeur général de l'USM Bel Abbès, Kaddour Benayad, également convoqués à comparaître, ces derniers ont brillé par leur absence. Le premier nommé s'est absenté pour «des raisons de santé», alors que le second a délégué son avocat. Devant le procureur de la République, Saâdaoui a déclaré ignorer qu'il était d'interdit d'enregistrer des conversations téléphoniques. «Mon but d'enregistrer l'appel était de me protéger et prouver mon innocence dans ce marchandage de matchs.

Je suis innocent», a-t-il plaidé. L'affaire est toujours en cours dans la mesure où il y a ces deux absents qu'il faut auditionner alors qu'aux dernières nouvelles, 10 personnes au total seront auditionnées dans cette affaire. Cela fait suite à la plainte déposée contre «x» par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Reste à attendre d'une part les décisions de la Commission de discipline de la LFP, qui avait déjà auditionné les concernés et qui n'a pipé mot depuis. Ensuite, on attendait que la FAF désigne le président de la nouvelle direction de l'Ethique qui devrait être annoncée avant dimanche dernier, jour, où l'instance fédérale avait indiqué que Halfaya et Saâdaoui devraient être auditionnés par cette nouvelle direction fédérale. Devant la CD, ceux-ci avaient défendu leur cause en plaidant leur innocence. Saâdaoui a insisté que le sonore en question «n'est pas un faux», contrairement aux propos du dirigeant sétifien, lequel insiste sur le fait qu'il s'agit d'un «montage». Ainsi, l'affaire est toujours à suivre aussi bien du côté sportif que civil.