Le directeur général de l'ES Sétif, Fahd Halfaya, et l'intermédiaire des joueurs, Nassim Saâdaoui, en plus de 8 autres personnes, ont comparu, hier, devant le procureur du tribunal de Sidi M'hamed, pour répondre sur les écoutes et enquêtes de l'affaire de l'enregistrement audio relatif à une tentative de marchandage de matchs. Parmi les personnes qui ont comparu, se trouve le président de l'US Biskra et celui de l'AS Aïn M'lila, cités dans cet enregistrement. Mais un troisième club a été cité, à savoir le CA Bordj Bou Arréridj.

Le président de ce club, Anis Benhammadi, était absent de l'audience et a envoyé un document prouvant qu'il se trouve dans un état de santé précaire. Cette audience concerne le côté civil de l'affaire puisqu'elle répond à la plainte déposée contre «x» par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) dès l'éclatement de cette affaire. Car sur le plan sportif, le président de l'USB, Abdallah Benaïssa, et le président du CABBA, Benhamadi, ont été convoqués pour être auditionnés par la commission de discipline de la LFP, dimanche dernier.

Le président de l'USB a réfuté toute accusation d'arrangement de match, mais n'a pas hésité à révéler: «Je préfère ne pas citer son nom, car l'affaire est entre les mains de la justice. Je confirme que des parties ont voulu arranger la rencontre face à l'ESS mais nous avons refusé.

L'USB est un club intègre. Ce genre de comportements et de pratiques sont combattus à Biskra. Alors, je demande comment ose-t-on nous accuser d'avoir permis à l'ESS de gagner le match à Biskra alors que notre club lutte pour sa survie parmi l'élite?».

«D'ailleurs, fait-il remarquer nous avons perdu le match sur terrain.» Quant à Benhamadi, il a déclaré: «J'ai répondu présent à cette audition en tant que témoin, mais surtout pour défendre l'image de mon club. J'ai été convoqué parce que mon nom a été cité dans cette affaire. J'ai fait comprendre à la commission de discipline que le CABBA et moi n'ont rien à voir avec cette histoire.» Avant d'ajouter: «L'affaire est entre les mains de la justice. Je ne peux commenter quelque chose qui est actuellement sous l'enquête judiciaire. Je fais confiance à la justice en attendant l'achèvement de l'enquête.» Une semaine avant l'audience des deux présidents, la commission de discipline avait reçu le manager Saâdaoui. Ce dernier avait reconnu que

«cet enregistrement est bel et bien authentique», c'est-à-dire qu'il a eu effectivement une communication téléphonique au début du mois de mars dernier avec Halfaya. Et d'ajouter: «Je n'ai rien à voir avec la diffusion de cet enregistrement sur les réseaux sociaux.». Avant lui, Halfaya avait accusé Benhamadi et Saâdaoui d'avoir voulu arranger le match de coupe d'Algérie CABBA - ESS et, en contrepartie, les Bordjis cèdent les points du match du championnat.

L'affaire est toujours en cours et il faudrait également attendre d'une part la décision de la Commission de discipline et d'autre part, voir ce que déciderait la nouvelle direction de l'Ethique de la FAF qui a convoqué les deux concernés Halfaya et Saâdaoui pour le 7 juin prochain.