Un enregistrement sonore, qui aurait impliqué le président de l'ES Sétif, Fahd Halfaya, et un manager de joueurs, dans un esprit d'arranger des matchs, est devenu viral sur les réseaux sociaux depuis mercredi dernier. Des réactions ont suivi la diffusion de cet enregistrement de la part du concerné, du ministre de la Jeunesse et des Sports, de la Fédération algérienne de football (FAF), de la Ligue de football professionnel (LFP) et du CR Belouizdad. Ainsi, et en attendant l'enquête, la LFP a annoncé sur son site officiel que Halfaya «est suspendu jusqu'à son audition programmée pour la séance du lundi 18 mai 2020 à 11h au siège de la Ligue de football professionnel». Pour cette décision, la LFP s'est basée sur les articles 9 et 10 du Code disciplinaire de la FAF et de la procédure provisoire et d'urgence. Ceci est intervenu en dépit du fait que le premier responsable de l'Entente s'est empressé à nier en bloc, affirmant que cet enregistrement est un «faux» et qu'il porte l'affaire en justice tout en indiquant: «Tout le monde à Sétif connaît les personnes qui veulent me nuire avant de se demander pourquoi cet enregistrement est publié en ce moment même, soit juste après que j'ai annoncé que je vais quitter l'ESS en juin prochain.» De plus, Halfaya, fait remarquer qu' «il est inconcevable de pouvoir arranger des matchs contre des équipes jouant pour leur survie en citant le NC Magra et l'US Biskra». Le même jour, soit mercredi dernier, le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Sid Ali Khaldi, a réagi à cet enregistrement, en déclarant sur sa page Facebook: «Je dénonce avec force ce genre de comportements qui enfreint les lois de la discipline sportive et porte un coup à l'intégrité et à l'image du sport algérien». Le ministre a conclu en annonçant: «Je m'engage de nouveau à combattre la corruption dans le domaine du sport et moraliser la vie sportive qui constitue une partie importante dans l'engagement du gouvernement à moraliser l'environnement en général. Dans le but de réaliser cet objectif, j'appelle tous les acteurs du mouvement sportif à combattre ce genre de fléaux et à préserver l'image du sport algérien chez nous et à l'étranger.» De son côté, la Fédération algérienne de football (FAF) a également réagi à cet enregistrement, soulignant qu'elle s'est saisie de l'affaire. Hier, elle annonce sur son site officiel qu'elle s'est saisie d'un document sonore relatif à une conversation téléphonique où deux individus échangent sur un éventuel arrangement de plusieurs rencontres de football. L'instance fédérale algérienne précise, en outre, qu'«en attendant l'authentification de ce support, elle dénonce avec vigueur ces pratiques condamnables et se réserve le droit d'une part de saisir la commission d'éthique de la FAF pour l'audition des deux personnes une fois identifiées. D'autre part, de saisir son département intégrité pour conduire les investigations nécessaires pour mettre toute la lumière à sur ce sujet. Quant au CRB, la direction a réagi sur sa page facebook sous le titre «intolérable» en annonçant qu' «elle se porte partie civile dans cette affaire». Le Chabab a ajouté qu'il s'en remettrait aux instances du football, dont il espère qu'elles prendront les mesures les plus sévères contre les auteurs authentifiés de ces comportements infamants [..]. De plus, le CR Belouizdad «demandera réparation, conformément aux dispositions des règlements du Code disciplinaire de la FAF, tout en appelant à l'exclusion et la radiation des auteurs de ces pratiques et de leurs éventuels commanditaires et de leurs réseaux [...]».