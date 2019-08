Le Malien Hamane Niang (67 ans) a été élu nouveau président de la Fédération internationale de basketball (FIBA) par les délégués des 156 fédérations nationales présentes au XXIe Congrès de la FIBA en Chine. Vice-président de la FIBA et président de FIBA Afrique entre 2014-2019, Hamane Niang a été élu à l’unanimité. Il succède à Horacio Muratore. «Je tiens à remercier les Fédérations nationales pour la confiance qu’elles ont placée en moi aujourd’hui. C’est avec humilité que j’accepte cette responsabilité. Je promets de me vouer complètement à la FIBA tout au long de mon mandat et de servir les intérêts de notre sport adoré aux quatre coins du monde », a déclaré l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports du Mali à l’issue de son élection. « Nous sommes l’instance dirigeante du basketball et nous devons continuer à endosser un rôle de leader dans le développement de notre sport. Ensemble, nous pouvons devenir la communauté sportive la plus populaire du monde », a-t-il ajouté.