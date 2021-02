L'attaquant international burkinabé, Hamed Belem, âgé de 21 ans, s'est engagé «officiellement» avec l'USM Alger pour 2 ans et demi, après avoir décidé dans un premier temps de faire machine arrière, a annoncé vendredi soir, le club pensionnaire de la Ligue 1 de football dans un communiqué laconique. «Hamed Belem est officiellement usmiste jusqu'en 2023. Bienvenue Hamed», a écrit l'USMA sur sa page officielle Facebook.

L'USMA a annoncé dimanche l'arrivée de Hamed Belem pour un contrat de deux saisons et demie, soit le dernier jour du mercato exceptionnel d'une semaine (25-31 janvier), décidé par la Fédération algérienne (FAF).

Le joueur vient de prendre part avec la sélection de son pays au championnat d'Afrique des nations CHAN-2020 reporté à 2021, réservé aux joueurs locaux, qui se déroule au Cameroun. Toutefois, le directeur sportif du club algérois, Anthar Yahia, a révélé à l'APS le lendemain de l'annonce (lundi, Ndlr) que le transfert du sociétaire du FC Rahimo, pensionnaire de première division du Burkina Faso était tombé à l'eau, en raison d'une «pression négative exercée sur le joueur et l'environnement du club, ils ont fini par se rétracter au dernier moment», en dépit du fait que le joueur a bel et bien signé son contrat, en suivant avec son club les instructions sur le système TMS de la Fédération internationale (FIFA).

Hamed Belem est attendu à Alger samedi 13 février, à bord d'un vol spécial en provenance du Caire, en compagnie de la délégation du MC Alger, qui affrontera les Egyptiens du Zamalek, vendredi 12 février, dans le cadre de la 1ère journée du Groupe D de la phase de poules de la Ligue des cham-pions d'Afrique.

