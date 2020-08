Week-end parfait pour Lewis Hamilton. Leader lors des essais libres, puis des qualifications, le septuple Champion du monde a confirmé ses bonnes performances ce dimanche au Grand Prix d’Espagne. Le pilote Mercedes a réalisé un sans-faute, terminant avec 24 secondes d’avance sur Max Verstappen. Au Championnat du monde, Hamilton reprend de l’avance après la déception du Grand Prix du 70e anniversaire de Silverstone, et possède désormais 37 longueurs d’avance sur Max Verstappen, second. À la suite de la course, le pilote britannique a tenu à féliciter son équipe pour la stratégie utilisée. « Je me sens vraiment très bien. C’était une vraie surprise, ça s’est passé différemment avec les pneus, on a réussi à les gérer. On a vraiment été très bon dans ce domaine, aujourd’hui. Quand on voit ce qu’il s’est passé le week-end dernier et ce week-end, c’est incroyable ce que l’on a réussi à faire aujourd’hui. Je pouvais encore continuer à la fin, j’aurai bien fait des tours en plus. On a étudié, avant la course, quels étaient les bons pneus pour faire fonctionner nos stratégies et j’ai réussi à faire durer les pneus plus longtemps que prévu. Dans ma tête, j’étais presque parti sur un seul arrêt, mais au final, il n’y avait pas besoin de prendre le risque de ne s’arrêter qu’une seule fois. Merci à toute l’équipe à

l’usine », a-t-il déclaré après la course, d’après des propos rapportés par L’Equipe.