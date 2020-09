«C’est fantastique de gagner une course aussi folle», a réagi Lewis Hamilton après sa victoire dans le très animé Grand Prix de Mugello, «une des journées les plus difficiles, physiquement et mentalement» de la carrière du Britannique. Il n’est, désormais, plus qu’à une longueur du record de victoires (91) de Michael Schumacher, qu’il pourrait égaler dès le 27 septembre, lors de la 10e manche du Championnat du monde à Sotchi en Russie. «Schumi» avait gagné 91 fois en F1, mais jamais au Mugello, propriété de Ferrari, pour la bonne raison qu’il n’avait jamais accueilli de GP de F1. Confortable leader au classement du Championnat du monde, Hamilton en est désormais à 90 victoires grâce à ce tout premier GP de Toscane, rajouté au calendrier 2020 pour cause de pandémie de coronavirus.