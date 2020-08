Le club turc d'Erzurumspor a annoncé avoir prolongé son attaquant algérien Jugurtha Hamroun, mais sans préciser la durée du nouveau bail du fer de lance de 31 ans. Ancien international algérien chez les U23, Hamroun avait rejoint Erzurumspor l'été dernier pour un contrat d'une saison, alors que son club évoluait en deuxième division. Mais son rendement (7 buts et 4 passes décisives en 25 matchs de championnat) a contribué à l'accession d'Erzurumspor en SuperLig, ce qui semble avoir encouragé les dirigeants turcs à prolonger son contrat. Le natif de Bouzeguene, en Grande Kabylie, a porté les couleurs de plusieurs clubs (français, roumain, bulgare et qatari), avant de partir en Turquie, où il a également joué pour Kardemir Karabükspor, entre 2012 et 2014.