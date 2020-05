C'est l'un de ses éléments clés que la JSK risque de perdre dans les prochains jours ou semaines. En désaccord sur des questions financières, l'attaquant Arezki Hamroune serait partant de son club vers d'autres horizons dès la prochaine saison. C'est ce qu'affirment nos sources, qui laissent entendre que le joueur en question aurait essuyé un refus catégorique de la part du président du club, Chérif Mellal, pour sa demande d'augmentation de salaire. Si le départ d'Arezki Hamroune venait à se vérifier, le club kabyle perdrait un élément clé de son échiquier. C'est cet attaquant justement qui fait marcher le compartiment offensif depuis deux saisons. Une probabilité forte au vu du nombre de clubs qui seraient intéressés par ses services. Nos sources évoquent avec insistance le CR Belouizdad, qui aurait entrepris des démarches pour le recruter.

L'intérêt des Belouizdadis n'est pas fortuit, puisque leur coach, Franck Dumas, l'avait déjà drivé à la JSK. Les statistiques sont là pour prouver que Hamroune est l'attaquant par lequel sont venus presque toutes les attaques concluantes du club kabyle qui souffre encore d'un manque percutant d'attaquants. Ce qui rend la perte de ce joueur dramatique. En fait, le cas d'Arezki Hamroune n'est que la face cachée de l'iceberg. Le club kabyle, de l'aveu même de son président, connaît des difficultés financières, ces dernières semaines. Les joueurs qui n'ont pas reçu leurs salaires seraient en colère et ils ne risquent pas de les recevoir dans les tout prochains jours. Selon Cherif Mellal, l'argent promis par les sponsors n'est pas encore rentré dans les caisses du club, à cause de retards dus essentiellement à la pandémie de Covid-19.

Il y a quelques jours, ce dernier a lancé un appel pressant aux sponsors, dont Cosider, pour accélérer la cadence des virements. Par ailleurs, le staff technique conduit par le Franco-Tunisien Yamen Zelfani est en pleine prospection de joueurs. La direction du club qui lui a donné carte blanche pour choisir les éléments à recruter veut, selon toute vraisemblance, anticiper une probable saignée dans ses propres rangs. Renforcer le compartiment offensif est également un souci que Cherif Mellal a exprimé devant l'entraîneur qui devra peaufiner son effectif d'ici le début de la saison prochaine. Pour le moment, la phase des recrutements reste floue et entourée de silence de la part du président, comme de son entraîneur Yamen Zelfani. La crainte de voir les négociations phagocytées comme l'année passée est derrière cette omerta. La direction kabyle serait sur plusieurs pistes, afin de renforcer les compartiments qui lui ont causé de sérieux problèmes la saison passée. Pour le moment, seul le cas de Saïd Belkalem est officiellement et publiquement assumé. L'entraîneur Yamen Zelfani a évoqué longuement ce cas, tout en exprimant son désir de l'intégrer dans ses rangs pour le reste de la saison. Pour l'instant, Belkalem s'entraîne en individuel, mais sous la houlette de Zelfani qui lui a donné un programme spécial pour le remettre en forme. D'ailleurs, avant l'arrêt de la saison à cause de la pandémie du coronavirus, cet ancien capitaine des Canaris a été plusieurs fois aperçu en train de s'entraîner avec ses coéquipiers sur la pelouse du 1er-Novembre.