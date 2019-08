Une aventure express à l’étranger de 2 ans, et puis l’attaquant algérien Okacha Hamzaoui fait son retour dans son pays natal. Il s’engage en faveur de l’USM Bel Abbès pour les deux prochaines saisons. Après avoir fait ses grands débuts en Ligue 1 Mobilis en 2008 au WAB Aïn Kermes, Okacha Hamzaoui a signé au Nacional de Madère en 2016. Club avec lequel, le joueur de 28 ans a connu le bon et le moins bon. Il a signé le premier triplé de sa carrière avec le club portugais face au CD Feirense en 2016. Ayant signé pour 2 années au Nacional de Madère, Okacha Hamzaoui a été prêté à l’USM Alger en juillet 2017. Sa dernière saison avec le club lusitanien n’a pas été concluante. l’ancien joueur de MO Béjaïa n’a inscrit que 3 buts en 24 apparitions. Cependant, pour se relancer, Hamzaoui retrouve un championnat qu’il connaît très bien. Et il signe en faveur de l’équipe de Sidi Bel Abbès. Il pourrait évoluer avec sa nouvelle équipe lors de la première journée de la Ligue 1 Mobilis contre au MC Oran le samedi 18 août