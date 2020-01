Le gardien de but du CR Bordj Bou Arréridj, Achraf Hamzaoui, a été convoqué à rejoindre la sélection algérienne de handball, actuellement en stage à Alger en prévision de la coupe d’Afrique des nations (16-26 janvier), pour remplacer Yahia Zemouchi (OM Arzew) blessé et forfait pour la CAN-2020 en Tunisie. « Zemouchi s’est blessé durant le dernier stage et sera indisponible pour la CAN-2020. Le staff technique a convoqué le gardien de but du CR Bordj Bou Arréridj, Achraf Hamzaoui, pour le remplacer », indique la Fédération algérienne de handball sur sa page Facebook. En stage actuellement à Alger, le Sept national peaufine sa préparation avec 19 joueurs, dont cinq évoluant à l’étranger. Les coéquipiers du capitaine Messaoud Berkous joueront une rencontre amicale, dimanche, face à l’Angola qui ralliera Alger samedi. Lors de la 24e édition de la CAN, l’Algérie évoluera dans le groupe D à quatre équipes (après le retrait du Sénégal, ndlr), en compagnie du Maroc, du Congo et de la Zambie. A l’issue du tour préliminaire, les deux premiers de chaque groupe (A, B, C, D) se qualifieront à la deuxième phase du tournoi qui sera composée de deux poules. Les qualifiés des groupes A et B formeront la poule MI et ceux des groupes C et D constitueront la poule MII. Les résultats des équipes issues du même groupe au tour préliminaire seront pris en compte. Les demi-finales de la CAN-2020 sont prévues le 24 janvier, alors que la finale a été programmée le 26 du même mois. Seize pays participeront à la CAN-2020, dont le vainqueur final empochera l’unique billet qualificatif pour les jeux Olympiques Tokyo-2020. Le rendez-vous de Tunisie est également qualificatif au Championnat du monde Egypte-2021. Les six premiers du classement final en plus de l’Egypte iront au Mondial. La dernière participation algérienne aux jeux Olympiques remonte à 1996 à Atlanta (Etats-Unis).