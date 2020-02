Après avoir signé en faveur de Tractor Sazi pour devenir le premier joueur algérien à évoluer en Iran, l’ancien attaquant de l’USM Bel Abbès, Okacha Hamzaoui, a inscrit son premier but avec son nouveau club. L’attaquant de 29 ans a ouvert le score vendredi pour son équipe face à Zob Ahan à la 46’ lorsqu’il a profité d’un bon centre de son coéquipier pour tromper le gardien de la tête. Grâce à ce but Hamzaoui est devenu aussi le premier joueur algérien à avoir inscrit un but en championnat Iranien. Ce but a aidé son club Tractor Sazi à s’imposer sur le score (2-1) et de remonter à la 3e place du classement général à 4 unités du leader.