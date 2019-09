Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’Inter Milan, le gardien Samir Handanovic (35 ans, 5 matchs en Serie A cette saison) va prolonger son bail avec la formation italienne, d’une saison supplémentaire, annonce le journal italien La Gazzetta dello Sport jeudi. L’officialisation ne devrait plus tarder, et le Slovène sera ainsi conforté dans la cage lombarde. Excellent depuis son arrivée en 2012, l’ancien portier d’Udinese demeure un cadre du vestiaire milanais et un titulaire indiscutable sous les ordres de l’entraîneur Antonio Conte.