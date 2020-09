L’international algérien, Sofiane Hanni, a contribué à la victoire de son équipe, Al-Gharafa sur le terrain d’Al-Arabi (2-1) dimanche dernier en championnat du Qatar. Hanni a été l’auteur du second but de son club, sur penalty à la 76’, portant le score à 2-0, avant que l’équipe locale ne réduise la marque à la 87’ par le Marocain Hamdi Harbaoui. Al-Gharafa avait ouvert le score par son buteur maison, l’Ivoirien Jonatha Kodjia à la 21’. Le match a vu la sortie à la 76e minute, de l’autre international algérien d’Al-Gharafa, Adlène Guedioura. Avec deux succès et une défaite contre Al-Rayyan, club de l’international algérien Yacine Brahimi, la formation d’Al-Gharafa partage la 2e place avec Al-Sadd de Baghdad Bounedjah, qui compte un match en moins et Al-Wakra (6 points). La première place est occupée par Al-Ahli, auteur d’un sans -faute, avec trois succès en autant de matchs.