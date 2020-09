Après plusieurs semaines de tractations, Kai Havertz est enfin un Blues. L'attaquant allemand a signé un contrat de 5 ans avec Chelsea contre un chèque de 80 millions d'euros hors bonus, devenant le plus gros transfert de l'histoire du club londonien. Le joueur de 21 ans a justifié son choix de rejoindre l'équipe dirigée par Frank Lampard. «Je veux accomplir le plus de choses possible, j'essaie de faire de mon mieux et bien sûr, c'est un très grand pas en avant. Pour moi, c'est un nouveau pays, une nouvelle culture et ça sera peut-être difficile dans les deux ou trois premières semaines, mais ensuite je pense que je veux juste jouer au football et m'amuser avec les gars.

Bien sûr, je veux avoir un grand succès et nous voulons gagner des titres ici. Chelsea est toujours un grand club et ils veulent gagner des titres et j'essaierai de faire de mon mieux pour que nous puissions réaliser toutes ces choses», a confié le joyau allemand sur le site officiel des Blues.