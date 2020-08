Zinedine Zidane pourrait avoir une ouverture dans le dossier Kai Havertz. Non qualifié pour la prochaine édition de Ligue des Champions après sa 4e place de Bundesliga, le milieu offensif de 21 ans souhaiterait quitter le Bayer Leverkusen cet été. L'international allemand serait notamment sur les tablettes de Chelsea et du Real Madrid. Et Zizou pourrait bien recevoir une aide inattendue dans ce dossier, alors que l'un des prétendants serait désormais hors course. Ainsi, d'après les informations de Tuttosport, le Bayern Munich aurait totalement abandonné la piste Kai Havertz. En effet, Hans-Dieter Flick apprécierait beaucoup le profil du meneur de jeu de la Mannschaft, capable d'évoluer derrière l'attaquant ou encore sur un côté. Cependant, les Bavarois souhaitaient attendre un an avant de faire venir Havertz; une décision qui n'aurait pas été acceptée par le principal intéressé, qui voudrait quitter Leverkusen cet été. Une aubaine pour Zinedine Zidane, mais aussi pour Frank Lampard, qui serait, aujourd'hui, tout proche de boucler ce dossier d'après les indiscrétions de la presse anglaise.