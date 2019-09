Ceux qui ont suivi le premier derby madrilène de la saison (0-0), ont été certainement déçus. Par le contenu du match tout d’abord, par ce qu’ont proposé les deux entraîneurs, mais aussi par les prestations individuelles. João Félix, Karim Benzema, Diego Costa ou encore Gareth Bale ont tous été en dessous. Mais ces hommes-là n’étaient pas forcément les plus attendus sur la pelouse du Wanda Metropolitano. C’est surtout Eden Hazard qu’on attendait, lui qui était notamment face à une belle opportunité pour réaliser son premier match référence avec son nouveau club. Arrivé en tant que galactique - le seul - du mercato estival de la formation entraînée par Zinedine Zidane, il n’avait pour l’instant pas réussi à montrer son meilleur visage... Mais force est de constater que l’ancien des Blues a déçu. La première chose qui nous interpelle, et ce fut le cas de bon nombre de journalistes présents en tribune dans l’enceinte rojiblanca, c’est la forme physique du joueur. Clairement, l’ancien du LOSC est loin d’être dans une condition optimale. Dès lors, compliqué de le voir effacer des joueurs sans ce coup de rein, ou sans ces poumons remplis d’oxygène pour multiplier les assauts sur ce flanc gauche. Si les quelques kilos en trop qu’il affichait à l’intersaison n’étaient pas forcément encore inquiétants, force est de constater qu’un mois et demi après le début de la compétition, le numéro 7 merengue n’est pas à son poids de forme. Dans les travées du Metropolitano, les moqueries sur son poids fusaient de la part des fans rojiblancos. Certes, il avait un sacré client avec Kieran Trippier face à lui, d’autant qu’il ne pouvait pas tromper notre ami anglais, ce dernier l’ayant côtoyé pendant delongues années en Premier League. Mais la vocation assez offensive de l’ancien Spur, mêlée à un Savic pas forcément à son meilleur niveau sur le côté droit de la charnière centrale, auraient justement dû le mettre dans les meilleures conditions pour au moins s’offrir deux ou trois coups de génie dont il est habituellement capable. Jamais on ne l’a vu repiquer pour tenter sa chance, entamer un rush entre les défenses comme il aime tant le faire habituellement. C’est même ça le problème. Il n’a pas raté, il n’a tout simplement pas tenté.

Trop effacé, en somme, lui qui est pourtant habitué aux joutes physiques et intenses du championnat anglais.