Deux joueurs majeurs du Real Madrid, l’attaquant belge Eden Hazard et le milieu de terrain brésilien Casemiro, ont été testés positifs au coronavirus vendredi matin, a annoncé le club samedi dans un communiqué. Ils étaient absents contre le Valence CF, hier soir, en championnat d’Espagne et ne pourront pas non plus rejoindre leurs sélections pour la fenêtre internationale qui s’ouvre aujourd’hui. «Mentalement ils vont bien, et physiquement aussi. Casi a quelques (symptômes), mais dans cette situation difficile, ils vont bien», a déclaré leur entraîneur Zinedine Zidane en conférence de presse.