72 jours plus tard, Eden Hazard va reprendre le cours d’une saison gâchée jusque-là par une entame compliquée puis une blessure au pied consécutive à un choc avec Thomas Meunier lors du match nul concédé face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions (2-2). Dans un premier temps, le club espérait qu’il soit présent pour le clasico face au Barça en décembre, mais c’était avant de connaître avec exactitude la nature de sa blessure (microfissure externe de la cheville). Dans un deuxième temps, les Madrilènes ont espéré qu’il puisse être de retour pour le derby remporté face à l’Atletico Madrid le week-end dernier (1-1) mais c’est donc aujourd’hui au stade Santiago Bernabeu en quarts de finale de la coupe d’Espagne qu’il va enfin pouvoir retrouver les terrains, annonce le quotidien espagnol AS. Dix semaines et 14 matchs plus tard… Un retour qui va lui permettre de renouer avec la compétition, reprendre du rythme et lancer une deuxième partie de saison qu’il espère bien meilleure. La bonne nouvelle c’est qu’il a encore trois semaines pour peaufiner sa préparation et être au top pour le prochain gros obj