Triple tuile jeudi pour le Real Madrid, puisqu’Eden Hazard, Marcelo et Gareth Bale sont tous les trois sur la touche pour blessure. Le club a expliqué dans un communiqué que le Belge souffre d’une «microfracture incomplète externe» de la malléole, une blessure synonyme, selon L’Equipe, de plusieurs semaines d’indisponibilité. Le Brésilien souffre, lui, d’une déchirure au mollet gauche et le communiqué du club fait état d’une absence d’au moins trois semaines. Quant au Gallois, qui a interdit au club de communiquer sur ses blessures, il souffre selon la chaîne de radio Cadena Cope d’un oedème au biceps fémoral de la cuisse gauche et devrait manquer à tout le moins le match prévu face à l’Espanyol Barcelone aujourd’hui. Pour Noël, Gareth Bale a reçu un club de golf. On parie qu’un oedème au biceps fémoral n’empêche, en revanche, aucunement de jouer au golf.