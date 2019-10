Critiqué pour sa méforme et ses performances, Eden Hazard (28 ans, 4 matchs et 1 but en Liga cette saison) a enfin ouvert son compteur lors de la victoire contre Grenade (4-2) samedi. Un soulagement pour l’ailier du Real Madrid, agacé par certains commentaires. «Le premier but est toujours difficile, mais ensuite on joue avec plus de confiance. J’espère que je marquerai beaucoup plus de buts pour ce grand club. C’est important de marquer. Les gens parlent et j’entends beaucoup de choses. C’est pour ça que c’est important pour moi de marquer», a réagi l’international belge sur la chaîne des Merengue.