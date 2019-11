Eden Hazard a rejoint le Real Madrid l’été dernier avec un objectif précis en tête : remporter la Ligue des Champions. Pour l’instant, la mission semble plutôt mal engagée après les trois premières journées de la phase de poules : les Merengue sont 2es du groupe A, avec déjà 5 points de retard sur le PSG et 2 d’avance sur Bruges. Mais cela n’inquiète pas le Belge. « Comme je l’ai dit le premier jour, la Ligue des Champions est très importante pour moi. À Chelsea, je ne suis arrivé qu’une fois en demi-finale, et Chelsea venait de gagner sa seule Ligue des Champions une année avant mon arrivée. Ici, lors des saisons précédentes, beaucoup de C1 ont été gagnées et c’est difficile de la gagner chaque année car beaucoup d’équipes la veulent aussi, mais je suis ici pour ça car c’est important pour tout le monde, moi y compris », a-t-il déclaré lors d’une interview accordée à Real Madrid TV. La Maison Blanche risque d’avoir du mal sur la scène européenne, et également sur le plan national, mais l’objectif sera de ne pas revivre une saison «blanche» comme lors de l’exercice 2018-2019, où seule la Coupe du monde des clubs avait été soulevée par les hommes de Zinédine Zidane. « Nous allons tout donner pour gagner la Ligue des Champions, la Liga et la Coupe du Roi. Nous devons lever au moins un titre à la fin de la saison, voire deux, trois ou quatre. Nous voulons gagner et, pour ma part, j’espère donner le meilleur de moi-même, gagner des matchs et que tout se passe bien », a conclu le demi-finaliste du dernier Mondial, qui devra rapidement retrouver son niveau et une forme physique optimale s’il espère pouvoir réaliser ses rêves.